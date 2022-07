Di Maria: “La Juve ha tanto insistito, impossibile dire di no”

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 11 LUG – “Hanno insistito per 40 giorni, era

impossibile dire di no: hanno aspettato che finissi il

campionato con il PSG e che terminasse il mio contratto, ma

avevo tanta voglia di venire e sono felice per come mi hanno

accolto”. Angel Di Maria svela qualche retroscena sulla

trattativa con la Juventus. “Ho tardato un po’ a rispondere

perché volevo valutare diverse cose – spiega l’argentino in

conferenza stampa – come alcune situazioni familiari: volevo

fare le vacanze in tranquillità, poi ho dato la mia risposta. La

Juve è il club più importante in Italia, abbiamo tutte le carte

per vincere tanti titoli”. (ANSA).



