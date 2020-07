Di Pietro smaschera le toghe: “Vi dico che cosa fanno ora…”

Senza giri di parole e senza peli sulla lingua, Antonio Di Pietro ha parlato a campo aperto del caos procure e del caso Palamara facendo un parallelismo tra la politica di diversi anni fa e l’attuale sistema dei giudici: “ Allora tutti i politici si mettevano d’accordo per spartirsi le mazzette mentre oggi le toghe si accordano per dividersi il potere “. E ha evidenziato che in entrambi i casi si è verificata una degenerazione, “ un tempo dei partiti, adesso della magistratura “, anche se va detto che pure nelle categorie screditate “ ci sono molte brave persone “. L’ex pm di Tangentopoli, nell’intervista rilasciata a Libero, ha inviato a non focalizzarsi esclusivamente sull’Associazione nazionale magistrati, che a suo giudizio non dovrebbe neanche esistere poiché “ i sindacati servono per difendere i lavoratori dal potere ma i magistrati, che hanno il potere più grande, da che cosa si dovrebbero mai difendere? “.

Il fondatore di Italia dei valori ha sottolineato che bisognerebbe guardare i giudici della porta accanto, cioè quelli che frequento tutti i giorni in tribunale da avvocato: “ Gente preparatissima e laboriosa “. Successivamente ha aggiunto che non condivide la visione secondo cui Luca Palamara sia il male assoluto, visto che non sarebbe stato l’unico a manovrare: più che per l’ex presidente dell’Anm, si è detto preoccupato per i tanti Palamara non emersi, ovvero tutti coloro che non sono stati intercettati “ ma comunque hanno trasformato la magistratura da servizio in occasione di potere personale, realizzando una mutazione genetica di un’istituzione nata per difendere lo Stato e i cittadini “.

“Uso politico”

Di Pietro infine si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe, rispondendo alle durissime accuse ricevute nell’arco della sua carriera in relazione al personale uso politico della giustizia: “ Ma la verità è che altri hanno fatto un uso politico della mia attività giudiziaria, sia contestandomi, sia per sfruttare il vento e farsi portare al traguardo “.

Poche ore dopo l’espulsione ricevuta dal Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati a causa di “ gravi violazioni del codice etico “, Palamara è uscito allo scoperto denunciando che il clientelismo all’interno della magistratura non è un problema inventato da lui e perciò limitarlo solo alla sua figura o a un gruppo associativo equivale a ignorare la realtà dei fatti o addirittura a mentire. L’ex pm di Roma ha più volte sostenuto che non può essere considerato “ il responsabile di un sistema che ha fallito e che ha penalizzato coloro i quali non risultano iscritti alle correnti “.

