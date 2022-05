Diamond League: Tamberi fuori nell’alto, è settimo

Condividi l'articolo

Non è andato bene l’esordio stagionale all’aperto di Gianmarco Tamberi, campione olimpico a Tokyo nel salto in alto. ‘Gimbo’ è infatti uscito nella gara del meeting di Doha, fallendo i tre tentativi a 2,24. Così ha chiuso al settimo posto. La prova è ancora in corso.

Filippo Tortu (Fiamme Gialle) si è piazzato al settimo posto, correndo in 20″41, nella gara dei 200 metri del meeting della Diamond League a Doha, vinta dall’americano Noah Lyles in 19″72, davanti al connazionale Fred Kerley (19″75).

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte