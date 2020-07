DiaSorin, no indagati epidemia colposa

(ANSA) – MILANO, 30 LUG – DiaSorin, patrocinata dagli

avvocati Marco De Luca e Francesco Centonze del Foro di Milano,

in relazione a quanto riportato da organi di stampa, fa presente

che “non risulta alcuna indagine per ipotesi di epidemia colposa

da parte della Procura di Pavia nei confronti di soggetti

riferibili a DiaSorin stessa”.

“Il decreto di perquisizione e sequestro e gli altri atti

messi a disposizione dei difensori della Società non contengono

riferimenti alcuni a tale fattispecie – scrive l’azienda – Si

ricorda, altresì, che l’accordo fra DiaSorin e il Policlinico

San Matteo riguardante la validazione dei test molecolari e

sierologici anti Covid-19 risulta tuttora pienamente valido e

efficace, a tenore e in conseguenza della decisione del

Consiglio di Stato pubblicata il 16 luglio 2020 che ha sospeso

l’esecutività della sentenza del TAR per la Lombardia che ne

aveva precedentemente annullato gli effetti”. (ANSA).



