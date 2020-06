Diasorin: Tar è su accordo San Matteo

(ANSA) – MILANO, 10 GIU – La Diasorin S.p.A. ha precisato oggi, tramite una nota del suo legale, “che la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia ha proceduto alla validazione clinica dei test sviluppati da Diasorin S.p.A. (e non sieri), necessaria per ottenere la certificazione CE”. Inoltre che ” l’affidamento diretto da parte della Regione Lombardia ha ad oggetto la fornitura di test sierologici per la diagnosi di COVID-19, e non la sperimentazione”.

Da ultimo, si precisa nella nota “che l’accordo oggetto della sentenza del TAR Lombardia è stato stipulato tra Diasorin S.p.A.

e la Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia, non risultando la Regione Lombardia tra i soggetti contraenti”.



