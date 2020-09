(ANSA) – ROMA, 21 SET – La Roma rischia di vedersi tolto il

punto conseguito al Bentegodi contro il Verona. Colpa di un

errore nelle liste presentate alla lega di Serie A, che

presentava il centrocampista Amadou Diawara ancora tra gli Under

22 nonostante il giocatore avesse già compiuto nel frattempo i

23 anni. Un errore che potrebbe causare anche il 3-0 a tavolino

per il Verona, come accaduto al Sassuolo nel 2016. (ANSA).



