DiCaprio ‘strega’ la fidanzata Bezos, messaggio magnate a attore

La fidanzata di Jeff Bezos, Lauren Sanchez, ‘stregata’ da Leonardo DiCaprio sabato scorso durante un breve incontro tra i tre in occasione di una serata di gala a Los Angeles: così la rete ha commentato il video dell’incontro, diventato virale su Twitter, che ha spinto il patron di Amazon a postare sullo stesso social un messaggio non proprio lusinghiero indirizzato direttamente all’attore americano.

Il video, di appena sei secondi, è stato ripreso alla decima edizione dell’Art+Film Gala presentato da Gucci al Los Angeles County Museum of Art, e già conta oltre 17,1 milioni di visualizzazioni. DiCaprio parla animatamente con la coppia mentre la Sanchez lo guarda ammirata – “ipnotizzata” è la definizione di alcuni media – con un grane sorriso. Il miliardario, da parte sua, non sembra affatto impressionato.

Forse Sanchez è solo una grande fan dell’attore… ma su Twitter non manca chi scherza dicendo di voler trovare una donna “che ti guardi come la ragazza di Jeff Bezos guarda Leonardo DiCaprio”. Qualcun altro scrive: “Quando hai letteralmente miliardi ma non sei Leonardo DiCaprio”. E ancora: “Tutti i film di DiCaprio stanno per essere ritirati da Amazon Prime”.

Da parte sua, il diretto interessato, rivolgendosi a DiCaprio, ha postato un messaggio che non lascia molti dubbi su ciò che pensa di quell’incontro: “Leo, vieni qui, voglio mostrarti qualcosa…@LeoDiCaprio”, scrive Bezos. Il secondo uomo più ricco del mondo accompagna il post con una sua foto che lo ritrae in posa all’aperto appoggiato su un catello con la scritta: “Pericolo! Scogliera ripida! Caduta fatale!”.



