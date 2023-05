Dieci anni e 5 mesi per ottavo banda dello spray a Corinaldo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 22 MAG – Una condanna a dieci anni e 5 mesi

per Riccardo Marchi, 24 anni, bolognese, considerato l’ottavo

componente della banda dello spray, che entrò in azione nella

discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) nella notte tra

il 7 e l’8 dicembre 2018, quando sei persone morirono

schiacciate nella calca. La sentenza è uscita poco dopo le 13 di

oggi al Tribunale di Ancona dopo una breve camera di consiglio.

L’imputato procedeva con il rito abbreviato, per l’accusa di

aver fatto parte del gruppo che usava spray urticante per commettere furti di collanine d’oro tra gli avventori del

