Dieci ceste di vongole pescate di frodo sequestrate da Gdf

(ANSA) – RAVENNA, 09 LUG – Dieci ceste di vongole pescate di

frodo dalla piallassa ravennate del Piomboni per un totale di

250 chili, sono state sequestrate la scorsa notte dai finanzieri

della sezione operativa navale di Marina di Ravenna.

Anche l’imbarcazione usata per raccogliere i molluschi, è

stata posta sotto sequestro. Il pescatore, alla vista dei

militari, ha tentato invano di fuggire. La barca che aveva usato

è un natante da diporto di circa quattro metri con un motore

fuoribordo privo di segni identificativi, una motopompa e tutta

l’attrezzatura utile al bracconaggio ittico. I molluschi sono

stati rilasciati in mare. (ANSA).



—

