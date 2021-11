Difesa del suolo, a Rocca San Casciano (Fc) i lavori per la messa in sicurezza della strada comunale Valminore-Campomaggio

Condividi l'articolo









Continua la messa in sicurezza della strada comunale Valminore-Campomaggio, nel forlivese, dove è in corso la seconda tranche di opere nei tratti della carreggiata in prossimità dei fossi di Monticino e di Garzana, a Rocca San Casciano.

Il cantiere, finanziato dalla Regione con 100mila euro, punta a sistemare il dissesto della viabilità locale causato da episodi di maltempo intenso. A progettare e curare la direzione dei lavori è il servizio di Forlì-Cesena dell’agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in raccordo con il Comune di Rocca San Casciano.

Più in dettaglio, alla base delle scarpate adiacenti alla strada dove si erano verificati i dissesti, sono stati realizzati due tratti di muro di contenimento in cemento armato che saranno rivestiti in pietra nel rispetto della tutela paesaggistica.

Attualmente è in corso di completamento anche la riprofilatura della scarpata con la rimozione del materiale instabile dove sarà successivamente posata una biostuoia in tessuto naturale antierosione per favorire il naturale ripristino del manto erboso.

Un primo intervento da 65mila euro con analoghi lavori finalizzati al ripristino della percorribilità della strada comunale ha interessato un diverso tratto, sempre in prossimità del fosso di Garzana, ed è stato è concluso la primavera scorsa.

Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio sul sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/territoriosicuro.

