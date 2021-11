Digitale: Italia risale classifica Desi, 20/o posto in 2021

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Per l’edizione 2021 dell’indice di

digitalizzazione dell’economia e della società (Desi) l’Italia

si colloca al 20/o posto fra i 27 Stati membri dell’Ue, dal 25/o

dell’edizione precedente. L’Italia è però “significativamente in

ritardo rispetto ad altri paesi dell’Ue in termini di capitale

umano” si legge nel rapporto.

Nel 2021 la Commissione ha adeguato il Desi affinché

rispecchiasse le due principali iniziative politiche che avranno

un impatto sulla trasformazione digitale nell’Ue nel corso dei

prossimi anni: il dispositivo per la ripresa e la resilienza e

la bussola per il decennio digitale. Gli indicatori sono ora 4

(non c’è più l’uso dei servizi digitali). L’Italia si colloca al

al 25mo posto per capitale umano. Solo il 42 % delle persone di

età compresa tra i 16 e i 74 anni possiede perlomeno competenze

digitali di base (56 % nell’Ue) e solo il 22 % dispone di

competenze digitali superiori a quelle di base (31 % nell’Ue).

La percentuale di specialisti Tic in Italia è pari al 3,6 %

dell’occupazione totale, ancora al di sotto della media Ue (4,3

%). Solo l’1,3 % dei laureati italiani sceglie discipline Tic,

un dato ben al di sotto della media Ue, mentre la questione di

genere è nella media.

“In conclusione, l’Italia deve far fronte a notevoli carenze

nelle competenze digitali di base e avanzate, che rischiano di

tradursi nell’esclusione digitale di una parte significativa

della popolazione e di limitare la capacità di innovazione delle

imprese. La Strategia Nazionale per le Competenze Digitali

rappresenta un risultato importante e un’opportunità per colmare

questo divario” sottolinea il rapporto. (ANSA).



—

