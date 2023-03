Dimesso dal San Raffaele: Silvio Berlusconi rientra ad Arcore

Condividi l'articolo

Silvio Berlusconi ha lasciato quest’oggi l’ospedale San Raffaele di Milano, dove si era recato lo scorso lunedì per sottoporsi ad alcuni accertamenti di routine. Il Cavaliere ha lasciato la struttura alle porte di Milano verso le 13.45 ed è salito sull’auto che l’ha poi condotto nella sua residenza di Arcore senza rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti. Tuttavia, non ha negato un saluto ai cronisti e ai curiosi che ne attendevano l’uscita.

Il presidente di Forza Italia è stato accompagnato verso l’auto dalla compagna Marta Fascina, è apparso sorridente e piuttosto tranquillo mentre saliva sulla vettura. Durante la degenza presso la struttura ospedaliera, l’ex premier non ha mai interrotto il suo lavoro, continuando a seguire da vicino le vicissitudini del partito che, proprio negli scorsi giorni, ha annunciato il cambio alla guida del gruppo parlamentare dei deputati. Il nuovo presidente è Paolo Barelli, indicato proprio dal Cavaliere. “ Abbiamo festeggiato 29 anni di storia politica. Non ci sono correnti interne al di là della narrazione dei media: siamo tutti berlusconiani, se non lo si è, non si va da nessuna parte “, ha dichiarato Paolo Barelli, intervenendo a Zapping su Rai Radio 1.

Al suo rientro ad Arcore, Berlusconi troverà numerosi fascicoli sui quali lavorare. Questa mattina, il quotidiano il Piccolo di Trieste ha pubblicato una lunga lettera scritta dallo stesso presidente di Forza Italia in occasione delle imminenti elezioni regionali, che si terranno il prossimo weekend in Friuli-Venezia Giulia. Nella missiva, il Cavaliere ha sottolineato e ribadito il pieno appoggio del suo partito al centrodestra di governo e, quindi, al candidato Massimiliano Fedriga, governatore uscente in odore di rielezione.

Nelle ultime ore trascorse in ospedale, l’ex premier ha ricevuto la visita di suo figlio Luigi e del fratello Paolo Berlusconi. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni all’uscita dal San Raffaele. Le dimissioni del presidente di Forza Italia erano nell’aria già da ieri, poi si è preferito ritardarle di qualche ora per ulteriori accertamenti ma già questa mattina era stata data per certa l’uscita dall’ospedale di Silvio Berlusconi.

