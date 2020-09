Diminuiscono le imprese ‘rosa’ in Emilia-Romagna

(ANSA) – BOLOGNA, 23 SET – Calano in Emilia-Romagna le

imprese femminili: a fine giugno erano 84.336, in calo rispetto

a un anno prima dello 0,6%. Scendono in particolare il commercio

al dettaglio (-3,1%) e la ristorazione (-1,6%), cali bilanciati

da aumenti in altre attività di servizi (+0,8%) e nelle

costruzioni. Prosegue la contrazione in agricoltura (-2%). In

aumento sono le imprese ascrivibili a imprenditrici straniere

(+2,4%): Cina, Romania e Albania le comunità più rappresentate.

È quanto emerge dall’ultima analisi di Unioncamere regionale.

L’incidenza delle imprese femminili sul totale delle imprese

regionali è pari al 21%, inferiore alla media nazionale del 23%.

Nonostante la leggera flessione delle imprese femminili, le

società di capitale sono notevolmente aumentate (+2,6%), anche

per effetto dell’attrattività della normativa delle società a

responsabilità limitata semplificata. A fare da contraltare sono

state la rapida riduzione delle società di persone (-2,6%) e la

più lenta, ma più ampia flessione delle ditte individuali

(-1,1%). Le cooperative e i consorzi sono rimaste

sostanzialmente quasi invariate (-0,2%). (ANSA).



—

