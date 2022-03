Dipendente Poste colpito durante rapina a Perugia

Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 08 MAR – Il vice direttore dell’ufficio

postale di Ponte Pattoli, alla periferia di Perugia, è stato

colpito da un malvivente nel corso di una rapina compiuta da tre

persone con abiti scuri e travisati con occhiali, mascherine e

cappelli.

In base alla ricostruzione dei carabinieri i rapinatori hanno

minacciato i dipendenti con una pistola, presumibilmente a

salve, facendosi consegnare circa 1.500 euro che erano nei

cassetti. Uno dei tre ha percosso il vice direttore per farsi

consegnare i soldi nella cassaforte temporizzata ma il tentativo

non è andato a buon fine in quanto i malviventi, accortisi che

era scattato l’allarme, sono fuggiti.

Uscendo dai locali delle Poste – sempre in base a quanto

accertato dagli investigatori -, uno dei tre autori della rapina

ha esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio,

per poi allontanarsi, assieme ai complici, facendo perdere le

loro tracce.

Da una nota diffusa dal Comune di Perugia emerge che il vice

direttore è stato colpito alla testa. Una donna sotto choc è

stata inoltre assistita in ambulanza.

Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore alla sicurezza Luca

Merli, a nome dell’intera Amministrazione comunale, hanno

espresso “ferma condanna”. Parlando, in una nota, di “gravissimo

e preoccupante episodio, accaduto peraltro in pieno giorno ed

alla presenza di tanti clienti”. (ANSA).



