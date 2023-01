Diretta Serie A: in campo Roma-Bologna 1-0 e Lecce-Lazio 0-0

Condividi l'articolo

In campo alle 16.30 Roma-Bologna 0-0 DIRETTA e Lecce-Lazio DIRETTA per la 16esima giornata di Serie A

Quindici minuti prima del fischio d’inizio tra Roma e Bologna è stato ricordato Mihajlovic, ex allenatore degli emiliani scomparso prima di Natale per colpa della leucemia. “Ciao Sinisa” recita lo striscione sorretto dai due capitani. Da una parte Lorenzo Pellegrini e dall’altra Roberto Soriano per un momento accompagnato da un lungo applauso degli oltre 60 mila tifosi presenti questo pomeriggio allo stadio.

LA VIGILIA

Gli ultimi dubbi li scioglierà solo domani mattina, ma Paulo Dybala sembra correre verso una maglia da titolare. Il giocatore sta bene, gli manca un po’ di ritmo e per questo Mourinho contro il Bologna potrebbe optare per una staffetta, così da rodarlo in vista della sfida di domenica contro il Milan a San Siro. Con lui anche gli altri che compongono il modulo con i Fab Four e quindi Pellegrini in mediana, mentre Zaniolo agirebbe al fianco dell’argentino, a supporto di Abraham. Prima del fischio d’inizio ci sarà anche un momento dedicato alla Roma femminile che sfilerà con la Supercoppa vinta contro la Juventus. Capitolo sponsor tecnico: la Roma ha chiuso con Adidas per la prossima stagione ma, prima di poterlo annunciare, deve risolvere l’arbitrato aperto davanti all’International Chamber of Commerce con New Balance che sostiene come nel contratto con i giallorossi ci sia una clausola a proprio favore che, se esercitata in presenza di più offerte concorrenti, obbligherebbe il club giallorosso, a rinnovare il contratto con New Balance anche per la stagione 2023/24, a condizione che questa pareggi i termini offerti da terzi. New Balance ritiene di aver pareggiato l’offerta di Adidas, mentre la Roma sostiene il contrario. Entro l’11 febbraio se ne saprà di più: il procedimento sarà noto.

“La mia impressione del Mondiale? Cosa volete che lasci un Mondiale iniziato a metà novembre? Lascia solo una grande pubblicità al Qatar, dal punto di vista calcistico non rimane niente”. Lo ha detto Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa prima del match di domani contro il Lecce al Via del Mare. “Del poco che ho guardato del torneo, ho visto un ammasso di buoni giocatori in squadre che erano poco squadre”, prosegue il mister biancoceleste, che commenta poi lo stato di forma dei due giocatori laziali impegnati in Qatar, Vecino e Milinkovic: “Devono smaltire la fatica emotiva e un pizzico di delusione. Non sono al 100 per 100 della forma ma sono in evoluzione”.

