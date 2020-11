Direttivo lega di B, revisione linee guida dei diritti tv

(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Si è riunito, in videoconferenza, il

Consiglio direttivo della Lega Serie B. Presenti oltre al

presidente Mauro Balata, il vicepresidente Marco Mezzaroma, i

consiglieri Saverio Sticchi Damiani, Mauro Lovisa, Giuseppe

Corrado, Paolo Rossi, Daniele Sebastiani e gli indipendenti

Carlo Grippo e Mauro Pizzigati.

Il presidente Balata – informa la stessa Lega B – ha

relazionato il direttivo riguardo il Consiglio federale del 9

novembre scorso, soffermandosi in particolar modo sugli aspetti

legati alle normative e ai protocolli anti Covid, ma anche circa

la crisi economica che sta attanagliando il calcio per l’assenza

di ricavi da botteghino e per la contrazione di sponsor.

Si è quindi provveduto, così come richiesto nell’ultima

Assemblea, alla revisione delle linee guida per la

commercializzazione dei diritti televisivi 2021-2024 che ora

saranno portati in assemblea per l’approvazione, in linea con le

attese dei club dopo le ottime performance di ascolti registrati

negli ultimi mesi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte