Dirigente, studenti Norcia emblema Italia che sa reagire

(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 22 GIU – “I miei alunni, che sono

chiamati ad affrontare l’esame di maturità, sono l’emblema dell’Italia che sa reagire, che sa uscire dalle situazioni

difficili e che ha voglia di guardare al futuro con ottimismo”:

a dirlo, all’ANSA, è Rosella Tonti, dirigente scolastica

dell’istituto omnicomprensivo “De Gasperi Battaglia” di Norcia.

Lo fa nel giorno in cui dopo due anni di stop per la pandemia

torna la prova scritta.

“Arrivano a questo appuntamento – afferma Tonti riferendosi

alla maturità – dopo avere dovuto affrontare uno dei terremoti

più devastanti mai registrato dal nostro Paese, dopo una

pandemia mondiale e ora anche la guerra alle porte dell’Unione

europea”.

“Ma arrivano alla maturità – afferma ancora Tonti – con la

consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era nelle loro

possibilità e nelle possibilità del corpo docente e di tutto il

personale scolastico. Dopo tutti questi anni trascorsi a

rincorrere e risolvere le difficoltà – dice ancora la dirigente

– nonostante tutto arriviamo ad oggi nel segno della normalità e

questo è un risultato incredibile se pensiamo a sei anni fa,

alle scosse, ai container, alla didattica a distanza”.

Ma il pensiero va anche al futuro. “Cosa spero per il prossimo

anno scolastico? Di poterlo svolgere per intero nel segno della

normalità – spiega Tonti -, sogno di poter affrontare nove mesi

scolastici pensando solo alla didattica, alle gite, alle cose

normali che si fanno in classe”.

“Auguro ai ragazzi di procedere sempre con quella forza e

determinazione che hanno dimostrato finora”, conclude Tonti.

