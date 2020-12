Diritti tv: al via assemblea di Lega A per il varo del bando

(ANSA) – MILANO, 18 DIC – Il bando nazionale dei diritti tv

per il prossimo triennio è il tema caldo dell’assemblea della

Lega Serie A da poco iniziata. Nel corso della riunione verranno

condivisi con i dirigenti dei venti club, tutti presenti, i

valori minimi per le offerte, su cui finora è stato mantenuto

riserbo.

Nel triennio 2018/21 i diritti tv nazionali del campionato

hanno fruttato 973 milioni di euro a stagione, 193 da Dazn e 780

da Sky, che è in causa con la Lega per il mancato pagamento

dell’ultima rata da 130 milioni (prossima udienza davanti al

giudice Claudio Marangoni del Tribunale di Milano il 22

dicembre).

Si tratta della seconda assemblea nel giro di pochi giorni,

dopo quella che martedì ha indicato la prima settimana di

gennaio come il termine entro il quale definire tutti gli

aspetti della trattativa con il consorzio di fondi di

investimento, CVC-Advent-Fsi, pronti a rilevare per 1,65

miliardi di euro il 10% della media company con cui la Lega

gestirà i diritti tv e commerciali. (ANSA).



