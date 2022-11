Diritti umani e export: il colloquio tra Meloni e Xi Jinping

Condividi l'articolo

Giorgia Meloni ha incontrato Xi Jinping in un bilaterale durato circa un’ora, a margine del G20 di Bali, in Indonesia. I colloqui, sottolineano fonti cinesi, si sarebbero svolti in un clima molto cordiale. Un incontro “improntato alla cordialità”, ha fatto eco Palazzo Chigi. Tanto è vero che, al termine del faccia a faccia Xi ha invitato Meloni ad effettuare una visita in Cina. Il premier italiano ha accettato e rilevato l’importanza di riprendere tutti i canali di dialogo con il gigante asiatico, incluso quello in materia di diritti umani.

Il vertice Meloni-Xi

Ci sono subito due particolari da sottolineare. Il primo riguarda la durata dell’incontro, arrivata a sfiorare i 60 minuti, e cioè molto più delle attese. Il secondo aspetto chiama in causa l’interesse della parte cinese per questo bilaterale, visto che il Dragone ha schierato una delegazione d’alto profilo, come il ministro degli Esteri Wang Yi e il governatore della Banca centrale (Pboc) Yi Gang.

Nel corso dell’incontro vero e proprio, Xi e Meloni hanno riconosciuto l’antico rapporto tra Italia e Cina, “due civiltà millenarie”, rimarcando “il successo dell’anno della cultura Italia-Cina”. Nella nota ufficiale diffusa da Palazzo Chigi si legge che il presidente cinese ha richiamato i messaggi scambiati con il Presidente Mattarella.

I temi trattati

Una volta rotto il ghiaccio la discussione si è spostata sui temi più caldi presenti sul tavolo. Da quanto è emerso, durante il colloquio sono stati toccati i rapporti tra Unione europea e Cina “auspicando un loro rilancio”. Meloni ha espresso l’interesse del governo italiano a promuovere gli interessi economici reciproci, anche nell’ottica di un aumento delle esportazioni italiane in Cina.

È stata inoltre riconosciuta la necessità di collaborare per l’efficace gestione delle più gravi e impellenti sfide globali e regionali. Meloni e Xi hanno quindi dedicato particolare attenzione alla guerra in Ucraina e alle sue conseguenze, convenendo che occorre promuovere ogni iniziativa diplomatica per porre fine al conflitto ed evitare un’escalation. Al termine dell’incontro, come detto, il Presidente Xi ha invitato Meloni in Cina.

Non sono emersi particolari relativi alla Via della Seta. “Il Memorandum con la Cina? Su questo preferisco non rispondere in questa sede perché non sarebbe molto cortese nei confronti del mio interlocutore che arriva dopo. Ne parleremo nei prossimi giorni, anche sulla base di quello che ci diciamo”, aveva dichiarato Meloni prima di partecipare al bilaterale Xi.

