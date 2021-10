Diritto alla salute nelle Rsa, Amnesty in piazza a Ferrara

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 15 OTT – Informare e sensibilizzare sulla

tutela e la protezione degli anziani nelle case di riposo,

affermare il loro diritto alla salute, alla vita e alla non

discriminazione, agli affetti e alla dignità umana. È

l’obiettivo della manifestazione ‘Anche gli angeli non stanno a

guardare’ promossa da Amnesty International Italia per sabato 16

ottobre a Ferrara, con un presidio alle 15 in piazza del

municipio.

Lanciato in collaborazione con Anchise Comitato Nazionale

Famiglie Rsa-Rsd Sanità, Associazione Sanità Oggi Ferrara,

Centro per la Tutela dei Diritti dei Malati di Ferrara, con il

patrocinio del Comune di Ferrara, l’appuntamento – spiegano gli

organizzatori – vuole anche “ricordare tutte le persone anziane

decedute, tante in tutta Italia e anche a Ferrara dove sono in

corso due inchieste della procura, che ha chiamato a rispondere

per epidemia colposa, omicidio colposo, lesioni e maltrattamenti

le residenze per anziani ‘Paradiso’ e ‘Caterina’. Un’intera

generazione è scomparsa, quella che ha fatto la storia del

nostro Paese. Ciò non dovrà accadere mai più”.

In piazza interverranno rappresentanti di istituzioni,

associazioni e sindacati. Tra questi Debora del Pistoia, una

delle ricercatrici di Amnesty International Italia che ha

stilato il rapporto ‘Abbandonati’ sulla violazione dei diritti

umani nelle strutture di residenza durante la pandemia da

Covid-19. In contemporanea sarà attivo un banchetto per la

petizione dedicata al diritto alla salute degli anziani nelle

case di riposo, lanciata alla fine del 2020 e che ha raggiunto

più di 17.100 firme. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte