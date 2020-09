Disabile si getta nel canale, salvato dai carabinieri

(ANSA) – BOLOGNA, 06 SET – I carabinieri hanno salvato un

disabile che ha tentato di uccidersi buttandosi in un canale in

provincia di Ferrra. I militari sono intervenuti poco dopo le

16.40 sulla base di una segnalazione di un cittadino, che ha

notato un corpo nella chiusa di un affluente del collettore

Colle Alto, nel territorio di Tresignana, in località

Tresigallo, via Rossetta. Due carabinieri del radiomobile di

Copparo, vedendo che la persona a volte riemergeva per respirare

si sono tuffati, hanno raggiunto la chiusa e sono riusciti a

liberare l’uomo.

Dopo circa mezzora lo hanno portato a riva, con l’aiuto di una

fune. Sul posto è arrivato anche il 118 che ha trasportato la

persona all’ospedale di Cona, ancora in vita. Era arrivato sul

posto con una carrozzina, anche questa incastrata nel fango, e

ha riferito di voler morire. Anche i militari sono stati

sottoposti a una visita medica. (ANSA).



—

