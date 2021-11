Disagi a traffico treni per allarme investimento nel Cesenate

Condividi l'articolo









(ANSA) – CESENA, 17 NOV – Caos in mattinata sulla linea

ferroviaria Bologna-Rimini con treni, anche a lunga percorrenza,

costretti a subire ritardi fino a 160 minuti. Nella prime ore

della giornata un macchinista di un treno merci diretto a sud ha

dato l’allarme ritenendo, dopo aver sentito un colpo sordo

mentre transitava nei pressi di Savignano sul Rubicone, nel

Cesenate, di avere investito qualcuno, non potendo specificare

se un uomo o un animale. Immediatamente è convoglio è stato

fatto fermare e l’intero traffico sulla linea è stato sospeso. I

controlli di Polfer e Carabinieri, che hanno setacciato un lungo

tratto di ferrovia, non hanno dato alcun esito.

Attorno alle nove, perciò, il traffico ferroviario è ripreso,

tornando gradatamente alla normalità. Lo stop di oltre tre ore

ha però provocato lunghi ritardi di numerosi treni, mentre per

diversi altri convogli si è provveduto a instradarli, dove

possibile, su percorsi alternativi. Nel dettaglio per sei treni,

una Frecciarossa e quattro Frecce Argento diretti a Milano e un

Regionale Veloce diretto a Piacenza, si sono registrati ritardi

fino a 2 ore e 40 minuti; per cinque treni, tra Regionali e

Regionali Veloci, si è resa necessaria la soppressione della

corsa, mentre per altri sei, sempre tra Regionali e Regionali

Veloci è stata soppressa solo una parte della tratta. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte