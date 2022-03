Discoteche. Morrone e Raffaelli (Lega): pieno sostegno a intero settore dell’intrattenimento

Rimini, 29 marzo. “Come Lega daremo il nostro pieno sostegno all’intero settore dell’intrattenimento. Facciamo nostre le più importanti richieste del Silb-Fipe, che consideriamo concrete e di assoluto buon senso: rimodulazione della fiscalità, revisione della tassa sullo spettacolo, aumento delle capienze al 100%, abrogazione dell’articolo 100 del Tulps e lotta all’abusivismo”. Così in una nota i deputati della Lega Jacopo Morrone ed Elena Raffaelli.

“La Lega è da sempre al fianco delle imprese impegnate nell’intrattenimento diurno, serale e notturno di qualità, sano e bello che fa di Riccione una destinazione non solo turistica sempre più ambita e glamour – spiegano-.

La pandemia ha penalizzato pesantemente il settore del ballo e paradossalmente ha generato forme di aggregazione abusive molto più pericolose per la diffusione dei contagi. Ora che finalmente c’è un ritorno alla normalità, non possiamo che essere vicini e sostenere a 360 gradi tutti quegli imprenditori che nonostante le gravi difficoltà economiche dovute alle chiusure, sono già in pista per regalare ai nostri giovani nuove occasioni di socialità e di divertimento in tutta sicurezza”.

“La nostra amministrazione -sottolinea Raffaelli – ha sempre lavorato al fianco degli imprenditori del settore, favorendo il confronto e accogliendo con favore progetti altamente qualificanti come la nascita del Consorzio Riccione Intrattenimento, che riunisce le migliori espressioni imprenditoriali della città interessate all’ intrattenimento diurno e notturno e messe a sistema con l’intero tessuto economico riccionese.

A tal proposito, la candidatura di Stefano Caldari alla guida di Riccione rappresenta una scelta di continuità che sosteniamo convintamente, riconoscendo tra le sue qualità umane e professionali, anche il dinamismo che sarà sicuramente un valore aggiunto per Riccione e tutti i riccionesi”.

(foto per la pubblicazione in allegato, nella foto Maurizio Pasca, Elena Raffaelli e Jacopo Morrone)

Lega Romagna