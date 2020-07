Discovery, palinsesti tra conferme e novità

Semestre record per Discovery: 8% di share nelle 24 ore con il +10% di share rispetto allo scorso anno. Nove e Real time si confermano nella top ten dei canali più visti. Confermati i programmi di maggior successo: Fratelli di Crozza, Deal with it, Accordi&disaccordi, Bake off, Matrimonio a prima vista, Primo appuntamento. Oltre 20 nuovi format italiani e 50 internazionali in arrivo tra cui la versione italiana di “Ti spedisco in convento”.

Discovery apre le danze dei palinsesti 2020-2021 per scoprire le novità e le conferme nella programmazione di Nove, Real Time, DMax, MotorTrend, Giallo, Food Network, Home & Garden Tv, K2, Frisbee, Discovery Channel, Discovery Science, Golf Tv, Eurosport e Dplay.

Alessandro Araimo, amministratore delegato Discovery Italia: “Possiamo dire che abbiamo avuto un semestre record, 8% di share per il portfolio, crescita del 10% degli ascolti, siamo broadcaster che in questi ultimi 6 mesi è cresciuto di più.

Tutti i nostri brand sono cresciuti, anche in termini di share”.

Viene lanciata una clip con i saluti di Maurizio Crozza. Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer Discovery. “Quest’anno abbiamo 20 nuovi formati italiani”. Amici confermato? “No, dopo 7 anni di matrimonio il contratto è finito, Sarà solo su Mediaset”, dice Carafoli.

Canale Nove, raccontato dalla stessa Carafoli e dal direttore di rete Aldo Romersa. Cambio Moglie: con nuove puntate, e un nuovo formato: Quasi quasi cambio i miei: due adolescenti si scambieranno le famiglie e avranno a che fare con nuovi genitori. Arriverà anche Gino cerca Chef. Francesco Panella condurrà da ottobre Riaccendiamo i fuochi, incontrando i gestori di alcuni locali colpiti dall’emergenza attuale. Deal with it con Gabriele Corsi tornerà a inizio settembre con 69 puntate e con nuovi ospiti vip. Confermato Maurizio Crozza con il suo Fratelli di Crozza, da settembre con 13 puntate dal 18 settembre. E tornerà anche l’Assedio di Daria Bignardi da metà ottobre. Il ciclo Nove verrà riproposto con 16 nuovi appuntamenti. Un racconto in prima persona lo farà il Capitano Ultimo, poi verranno ascoltati anche i figli di Paolo Borsellino. Nello Trocchia si occuperà del processo ai Casamonica e racconterà il Clan Spada. Il programma Avamposti documenterà la situazioni in alcuni luoghi del Paese quasi inaccessibili a causa del predominio della criminalità. Torneranno Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio con 11 puntate di Accordi e Disaccordi.

Valentina Petrini, condurrà ancora Fake – La fabbrica delle notizie, per otto puntate. Confermato pure Peter Gomez con nuovi programmi e “una versione 2.0 della Confessione”.

Real Time festeggia 10 anni, spiega il direttore di rete Gesualdo Vercio. A settembre tornerà Cortesie per gli ospiti. In prime time si parlerà di amore il mercoledì con nuovi episodi di Primo appuntamento. Matrimonio a prima vista Italia racconterà nozze particolari, anche ai tempi del lockdown. Bake Off Italia avrà un’ottava stagione, con l’ingresso in giuria di Csaba dalla Zorza. A dicembre sarà la volta di Junior Bake Off in versione natalizia, condotto da Flavio Montrucchio. Arriverà, sul fronte medical, Sex Clinic. E poi la versione italiana di Ti spedisco in Convento, di cui sono partiti i casting delle ragazze e dei conventi, “Registrazioni al via dopo l’estate. Cerchiamo ragazze di 18-23 anni con forte presenza sui social”.

Katia Follesa e Angelo Pisani saranno i protagonisti con un docu-comedy, Social Family.

Tornerà Il Salone delle Meraviglie, e il protagonista Federico raddoppierà la presenza sul canale con Beauty Bus. Poi l’Atelier delle Meraviglie. Novità: Ti spazzo in due, un docu-reality sulla famiglia Paglionico, composta da donne ed esperta di pulizie in case e appartamenti. Le novità di Food Network avranno un filo conduttore: il racconto dei sapori del Sud.

Giusina in cucina diventerà una vera e propria serie. La famiglia Polese racconterà le ricette della tradizione campana.

Home & Garden Tv proporrà alcuni titoli internazionali, ma anche con protagonisti italiani come Paola Marella e Manuel Casella.

A Giallo arrivano di Alexandra, figlia di Gerard Depardieu, Julie, e la nuova stagione, da settembre, di Profiling. Poi spazio a DMax: a novembre fanno il loro debutto i cavatori di marmo di Carrara nel nuovo format Uomini di pietra. Da agosto il debutto di Metal Detective Paolo ‘Gibba’ Campanardi, ripreso nelle sue ricerche di tesori militari e reperti vari, tra Anzio e le Dolomiti. Su DMax, come già annunciato nei giorni scorsi, arriverà anche il Wrestling, con l’acquisizione dei diritti della WWE. A MotorTrend, tornano Cortesie per l’auto e Drive me crazy. Su Dplay plus seconda stagione di The Facchinettis. Belve non ci sarà “No, non è previsto un ritorno al momento”. Naked Attraction, la conduttrice sarà Naike Rivelli? Carasoli: “Non c’è ancora un nome”.

Offerta sportiva di Eurosport: da fine agosto Open, Roland Garros, Tour, Giro e Vuelta, poi tutti gli sport invernali.

Araimo: “Parteciperemo all’asta per i diritti del basket. A gennaio Australian Open e così via, fino alle Olimpiadi estive di Tokyo 2021”. (ANSA).



