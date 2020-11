Divisione Calcio a 5: Sibilia, operato Lnd legittimo

(ANSA) – ROMA, 14 NOV – “Finalmente è stata riconosciuta la

legittimità dell’operato della Lega dilettanti. Ciò che dispiace

è aver dovuto constatare come la Lnd sia stata costretta a

ricorrere al massimo organismo della giustizia sportiva per

vedere riconosciuta la bontà e la correttezza delle decisioni

assunte all’unanimità dal suo Consiglio direttivo”. Lo afferma

il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia,

all’indomani della decisione del Collegio di garanzia del Coni

sul commissariamento della Divisione calcio a 5.

“Al contempo siamo ancor più rammaricati che la Figc, e non

mi sembra di ricordare molti precedenti in tal senso, si sia

costituita nel giudizio contro una sua componente – prosegue

Sibilia in una nota della Lega – di fatto mettendo in

discussione un provvedimento adottato all’esclusivo scopo di

ripristinare una situazione di ordinaria gestione”. “Sul punto,

infatti, voglio ancora una volta essere chiaro – aggiunge il n.1

LND – che il commissariamento della Divisione calcio a 5 è stato

disposto quale atto dovuto, non contro qualcuno o qualcosa,

nell’esclusivo interesse dell’intero movimento e per garantire

il rispetto della legge”. (ANSA).



—

