Dj morta: l’autopsia potrebbe slittare al pomeriggio

(ANSA) – MESSINA, 11 AGO – Potrebbe slittare di alcune ore o

anche al pomeriggio l’autopsia disposta dalla Procura di Patti

sulla salma della dj Viviana Parisi, il cui corpo è stato

trovato tre giorni fa nelle campagne di Caronia dopo cinque

giorni dalla scomparsa con il figlio Gioele di quattro anni, che

non è stato ancora trovato. Il procuratore Angelo Cavallo, che

coordina le indagini della squadra mobile della Questura di

Messina, nell’ambito dell’inchiesta aperta sul caso ha nominato

come periti di parte il medico legale Elvira Spagnolo e un

entomologo forense, non siciliano, che è un esperto dei cicli

vitali degli insetti che, sviluppandosi sui resti umani in

decomposizione, sono utilizzabili per capire data e cause della

morte. L’esame sarà eseguito nell’obitorio dell’ospedale Papardo

di Messina e servirà a chiarire le cause del decesso e quando è

avvenuto. Non si fermano intanto nella zona del ritrovamento del

cadavere della donna le ricerche del piccolo Gioele. Nelle

battute sono impegnanti volontari, protezione civile, vigili del

fuoco e forze dell’ordine. (ANSA).



