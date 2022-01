Djokovic dai suoi legali per l’ultima udienza sul visto

Condividi l'articolo

Novak Djokovic è appena arrivato nell’ufficio dei suoi legali a Melbourne per l’udienza finale online davanti alla Corte federale australiana che deve decidere sulla sua espulsione, dopo che il governo australiano gli ha annullato il visto per la seconda volta. Lo ha constatato un fotografo dell’Afp sul posto. L’udienza è prevista alle 23.30 ora italiana, le 9.30 di domenica mattina a Melbourne. Il governo di Canberra ritiene che il campione serbo, non vaccinato contro il Covid, costituisca un rischio di salute e ordine pubblico. Lunedì prenderanno il via gli Australian Open, cui il numero uno del tennis intende partecipare.

