Djokovic: direttore Internazionali, non è esempio per giovani

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – “E’ un personaggio controverso che

prende delle posizioni rischiando in prima persona. Il fatto che

non è un esempio per i giovani che si avvicinano a questo sport

è assolutamente vero, non ha raggiunto in questo Federer e

Nadal”. Così ai microfoni di Radio Anch’io sport Sergio

Palmieri, direttore degli Internazionali di tennis d’Italia,

sull’espulsione dall’Australia di Nole Djokovic per non essersi

vaccinato contro il Covid. “Questa vicenda – aggiunge Palmieri –

può compromettere l’equilibrio mentale di cui un grande atleta

che ha bisogno per migliorare o mantenere il suo livello. Io non

mi sarei comportato come il direttore degli Australian Open

nella prima parte della vicenda quando l’organizazione ha

favorito l’introduzione in Australia di Djokovic, ma non c’e’

stata coordinazione tra le varie autorità australiane” “Con lui – ricorda il direttore degli Internazionali di tennis –

ho un rapporto di lunga data, è una persona diversa da quello

che può sembrare. Ha un carattere molto forte, io gli avrei

consigliato di guardare non all’immediato ma al suo futuro. Ha

un carattere fortissimo, supererà anche questo ostacolo. Se

parteciperà agli Internazionali dipende da lui, se si iscrive

noi staremo alle regole. Se arrivano giocatori in regola non

avremo nessun problema e nessun motivo per non accettarlo”

(ANSA).



—

