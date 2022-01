Djokovic: espulsione da Australia ulteriormente ritardata

Condividi l'articolo

(ANSA) – MELBOURNE, 10 GEN – Un giudice australiano ha deciso

di ritardare qualsiasi tentativo di espellere dal Paese la star

del tennis Novak Djokovic fino alla fine della giornata odierna,

poiché la sua causa in tribunale continua a Melbourne.

A pochi minuti dalla scadenza di un precedente ordine del

tribunale, Djokovic ha ottenuto un’altra sospensione temporanea

dal giudice Anthony Kelly, questa volta fino alle 20:00 ora

locale.

Gli avvocati del governo avevano precedentemente indicato che

avrebbero tentato di far ritardare l’ordine di espulsione, che

incombe sul 34enne tennista serbo. Djokovic è arrivato in

mercoledì scorso per difendere la sua corona di Australian Open

e sigillare un 21esimo titolo del Grande Slam. Al suo arrivo in

aeroporto è stato invece interrogato durante la notte, quindi il

visto è stato revocato ed infine il campione è stato trasferito

in una struttura di detenzione per immigrati a Melbourne in

attesa dell’espulsione. Si riteneva che Djokovic, non vaccinato,

non avesse fornito prove adeguate per un’esenzione medica.

(ANSA).



