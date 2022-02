Djokovic, rinuncerò a tornei se c’è obbligo di vaccino

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 FEB – Novak Djokovic si dice pronto a

rinunciare a qualsiasi torneo di tennis, compresi Wimbledon e il

Roland Garros, se come condizione per partecipare gli venisse

imposto l’obbligo di vaccinarsi. Lo ha detto il campione serbo

in un’intervista esclusiva alla Bbc, rilasciata a un mese

dall’espulsione dall’Australia, che gli ha impedito di competere

all’Australian Open. “Sì, è un prezzo che sono disposto a

pagare”, ha detto Djokivic. “Sostengo pienamente la libertà di

decidere se essere vaccinati o meno”, ha aggiunto, sottolineando

però di non essere per principio contrario e di non voler quindi

essere associato al movimento no vax. (ANSA).



