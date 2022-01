Djokovic ‘straordinario Nadal’, Federer applaude ‘grande amico’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 GEN – “Mai sottovalutare un grande

campione”: arrivano da Roger Federer le congratulazioni più

calorose per Rafa Nadal, dopo la vittoria agli Aus Open che

rappresenta il record di 21 Slam maschili conquistati. A fare i

complimenti, via Instagram, anche Novak Djokovic, grande assente

dell’edizione 2022 del primo Slam dell’anno dopo lo stop del

governo australiano per le regole anti-Covid. “C’è stato del

tennis eccezionale giocato agli Aus Open – il messaggio del n.1

al mondo, rimasto abbastanza freddo – Congratulazioni alla Barty, congratulazioni a Nadal per il suo 21/o slam, un

risultato straordinario: ha prevalso uno spirito combattivo

impressionante”.

Di altro tono i complimenti di Federer, al ‘rivale’ ed ‘amico’

Nadal. “Che partita. Al mio amico e grande rivale Rafael Nadal

sincere congratulazioni per essere diventato il primo uomo a

vincere 21 titoli del Grande Slam in singolo” “Qualche mese fa –

prosegue lo svizzero, ancora fermo – stavamo scherzando sul

fatto che entrambi fossimo con le stampelle. Incredibile, mai

sottovalutare un grande campione”. Federer elogia “l’incredibile

etica del lavoro, la dedizione e lo spirito combattivo”, si dice “orgoglioso” di aver condiviso “questa era con te” con un ruolo

di reciproco stimono: “Sono sicuro che hai altri successi

davanti a te. Ma per ora, goditi questo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte