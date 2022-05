Condividi l'articolo

Djokovic-Tsitsipas è la finale degli Internazionali di Roma. Il serbo ha superato il norvegese Ruud in due set. Nell’altra semifinale il greco ha battuto Zverev per 2-1

Stefanos Tsitsipas è il primo finalista del torneo maschile degli Internazionali d’Italia. Il greco ha battuto in tre set il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 in due ore e 28 minuti di gioco.

Ons Jabeur vola in finale insieme a Iga Swiatek agli Internazionali di Roma. Batte la russa Daria Kasatkina in tre set con il punteggio di 6-4, 1-6, 7-5 in un’ora e 56 minuti di gioco.

Iga Swiatek ha sconfitto in un’ora e 19 minuti Aryna Sabalenka col punteggio di 6-2, 6-1.





