(ANSA) – ROMA, 08 OTT – Il governo ha posto la questione di fiducia sul dl agosto alla Camera, “sul testo della commissione identico a quello approvato al Senato”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

Il provvedimento è stato già approvato dal Senato e deve essere convertito in legge entro il 13 ottobre per evitarne la decadenza. L’iter a Montecitorio è dunque nei fatti blindato.

(ANSA).



