Dl Ponte è legge: ok definitivo dal Senato con 103 sì

Nessuna sorpresa al Senato: approvato il disegno di legge di conversione del decreto con le “disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria” , il cosiddetto dl Ponte. Il testo è passato con 103 sì, 49 voti contrari e 3 astenuti. Dopo la fumata bianca alla Camera, il provvedimento è diventato legge. Grande soddisfazione per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “Via libera dal Senato, il decreto Ponte è legge. Oggi è una grande giornata, non solo per Sicilia e Calabria ma per l’Italia intera. Orgoglioso di questo nuovo traguardo: proseguiamo sulla strada dei ‘si’, con coraggio e buonsenso” , le sue parole sui social.

Dl Ponte, le parole di Salvini

Più di 100 mila posti di lavoro, un risparmio di 6 miliardi di euro per i siciliani, un’opera green non a chiacchiere ma nei fatti: questi alcuni dei pregi del progetto del ponte sullo Stretto elencati da Salvini in conferenza stampa dopo l’approvazione del dl Ponte in legge. “È una decisione storica, definitiva, attesa da più di 50 anni. Non è il ponte di Messina, è il ponte degli italiani” , ha evidenziato il segretario leghista: “Per la Calabria e la Sicilia il Ponte è un risarcimento danni per promesse mai mantenute. È il ponte più studiato, approfondito e atteso al mondo. Ricordo che il concorso internazionale di idee è del 1968, oggi siamo nel 2023 e i parlamentari di sinistra in aula dicevano di non avere fretta. Ma sono passati 55 anni dai primi progetti: in 55 anni un’opera può e deve compiersi. Ma servirà a tutta Italia, alle imprese del Nord e a quelle del nord Europa. I cittadini risparmieranno tempo e soldi”.

I numeri del Ponte sullo Stretto

Il ponte sullo Stretto di Messina è stato progettato secondo lo schema del ponte sospeso. Come confermato dal Mit, il progetto tecnico ad oggi è costituito da 8.000 elaborati progettuali e prevede: una lunghezza della campata centrale di 3.300 metri; una larghezza dell’impalcato di 60,4 metri; un’altezza delle torri di 399 metri; un’altezza del canale navigabile centrale di 65 metri per il transito di grandi navi. 6 le corsie stradali previste (3 per ciascun senso di marcia compresa la corsia di emergenza) e 2 binari ferroviari, per una capacità dell’infrastruttura pari a 6.000 veicoli/ora e 200 treni/giorno. Il dicastero guidato da Salvini ha inoltre sottolineato che il ponte è stato progettato con una resistenza al terremoto pari a 7,1 magnitudo della scala Richter. Riflettori accesi anche sulle opere di collegamento: il piano prevede oltre 20 chilometri di collegamenti stradali e oltre 20 chilometri di collegamenti ferroviari.

