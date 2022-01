Dl Sostegni: Mims, adeguamento appalti per aumento prezzi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 GEN – “Una importante revisione” del

meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per

l’adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei

materiali e per la determinazione dei prezzi posti a base degli

appalti, risorse per assicurare la continuità dei servizi

aggiuntivi nel trasporto pubblico locale e per sostenere i

settori del trasporto in difficoltà per il calo dei ricavi

conseguente alle limitazioni imposte dalla pandemia. Queste le

principali misure per il settore dei trasporti e delle

infrastrutture contenute nel decreto Sostegni pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale. Lo riferisce il Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sottolineando che

il decreto legge “introduce significativi cambiamenti” nella

disciplina riguardante i corrispettivi da riconoscere alle

imprese che si aggiudicano contratti pubblici, anche “alla luce

dell’andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da

costruzione”. In primo luogo, viene stabilito che il Mims,

sentiti l’Istituto nazionale di Statistica e il Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici, previa intesa della Conferenza

Stato-Regioni, “definisca gli standard da utilizzare per

definire i prezzari regionali utilizzati dalle stazioni

appaltanti come base di riferimento per i valori degli appalti

pubblici”. (ANSA).



