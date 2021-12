Docente in aula senza Green pass, preside chiama Carabinieri

Condividi l'articolo

Era da poco suonata la campanella quando la dirigente scolastica di un istituto del centro storico di Rimini ha dovuto fare i conti con una docente senza Green pass che non ne voleva sapere di uscire dall’aula, fino a quando non sono arrivate le forze dell’ordine. Questa mattina il registro elettronico dei Green pass segnava ‘rosso’ per l’insegnante in questione e così la dirigente, come racconta lei stessa all’ANSA, si è diretta subito nell’aula dove si era infilata evitando il controllo della certificazione verde.

“Non riuscivo a farla uscire dall’aula”, racconta la preside, che ha dovuto chiamare i Carabinieri, dato che la donna, senza tampone né vaccino, insisteva nel voler rimanere al proprio posto. Dopo la sanzione, è stata scortata fuori dalle divise.

Una storia che “andava avanti da un po’”. “L’avevo già avvertita che si sarebbe dovuta mettere in regola”, prosegue la dirigente, che afferma di avere ricevuto la segnalazione riguardo alla docente prima del ponte dell’Immacolata. Ieri l’aveva persino chiamata in presidenza per esortarla a fare il tampone. La professoressa ha presentato anche un certificato di esenzione dal vaccino che non sarebbe però stato riconosciuto dall’Ausl.

“Si tratta del primo comportamento scorretto” in questa scuola, precisa la dirigente che ora, come molti suoi colleghi, attende di capire se si verificheranno situazioni analoghe dal 15 dicembre quando entrerà in vigore l’obbligo del vaccino per il personale scolastico.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte