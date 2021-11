Domani a Genova festa per i 75 anni dell’Ussi

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 08 NOV – L’Unione Stampa Sportiva Italiana

festeggia 75 anni di vita e, come accadde in occasione della

cerimonia della fondazione nel 1946, lo farà a Genova a bordo di

una nave. Allora sulla Philippa, domani 9 novembre si replica

sulla Msc Overview.

La celebrazione è organizzata dall’Ussi nazionale, presieduta

da Gianfranco Coppola, con il Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi

guidato da Michele Corti. Un evento nell’evento. Durante il “Racconto dello Sport” interverranno prestigiose firme del

giornalismo sportivo e grandi campioni dello sport italiano,

testimoni e protagonisti degli avvenimenti di tre/quarti di

secolo.

Tra questi, Roberto Beccantini, Gianni Merlo (oggi presidente

dell’Associazione internazionale della stampa sportiva), Filippo

Grassia (past president Ussi dal 1991 al 2002), Xavier

Jacobelli, Lucia Blini, Piero Sessarego, Vito Romaniello, Guido

Zucchi, Marcello Lippi, Fefé De Giorgi, Charlie Caglieris, Mauro

Nespoli, Eraldo Pizzo, i fratelli Fulvio e Sabina Valbusa,

Gabriele Gori e Andrea Liverani.

Una festa in due atti: dopo Genova, anche Napoli ospiterà un

analogo evento il prossimo 7 dicembre. (ANSA).



