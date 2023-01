Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 GEN – E’ prevista per domani l’udienza per

direttissima per l’unico arrestato al momento per gli scontri di

ieri tra ultrà napoletani e romanisti. Si tratta di Martino Di

Tosto, supporter della Roma già in passato coinvolto in

incidenti, nei cui confronti l’accusa è di rissa aggravata. Per

lui, difeso dall’avvocato Lorenzo Contucci, l’udienza si

svolgerà domani. (ANSA).



