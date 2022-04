‘Domani e per sempre’, il romanzo d’esordio di Ermal Meta

Condividi l'articolo

ERMAL META, DOMANI E PER SEMPRE (LA NAVE DI TESEO, PP. 554, EURO 20)

Ermal Meta, uno dei più grandi e apprezzati cantautori di oggi, esordisce nella narrativa con ‘Domani e per sempre’ che sarà in libreria e in ebook dal 19 maggio per La nave di Teseo e di cui sono stati opzionati i diritti cinematografici da Carlo degli Esposti – Palomar per una serie televisiva. Il romanzo, che ha suscitato grande interesse in questi giorni alla London Bookfair presso i maggiori editori inglesi e tedeschi, racconta la toccante storia di Kajan, un ragazzo nato in Albania nel corso della seconda guerra mondiale che ha un grande talento per il pianoforte, e di una galleria di indimenticabili personaggi.

Meta, vincitore nel 2018 del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro con ‘Non mi avete fatto niente’, ci porta nel cuore dei conflitti del Novecento che drammaticamente somiglia a quanto stiamo vedendo e vivendo oggi. “Sono rimasto molto colpito da ‘Domani e per sempre’. Si tratta di una storia sincera e coraggiosa, che propone uno sguardo nuovo sulla dittatura, sul dolore e il sacrificio del popolo albanese e una riflessione profonda sul concetto di radici e di libertà, di cui ancora una volta, oggi, la Storia ci ha dimostrato la labilità.

Il romanzo dimostra ancora una volta la genialità di un artista come Ermal Meta, che si è cimentato con un’opera possente, dal respiro internazionale” dice il produttore Carlo degli Esposti.

“Rimasi molto colpita quando ascoltai a Sanremo il brano ‘Vietato morire’. Mi feci subito viva con lui. Ma Ermal, con molta serietà, mi disse che per lui i libri erano una cosa importante e voleva essere certo di avere un libro da scrivere.

Dopo qualche anno di silenzio, mi chiama annunciando: ‘Ho un libro da farti leggere, un romanzo’. Sono rimasta colpita da ‘Domani e per sempre’ come rimasi colpita da ‘Vietato morire’.

C’è una grande capacità di costruire storie, di intrecciare la Storia con la S maiuscola e le storie delle persone. C’è la guerra e c’è l’amore, ci sono la morte, il tradimento, la musica e la speranza. C’è l’Albania, c’è la Germania, ci sono gli Stati Uniti. Sono certa che la narrativa italiana, con questo romanzo, potrà contare su una nuova, sorprendente voce” spiega Elisabetta Sgarbi, direttore generale ed editoriale La nave di Teseo.

Siamo nel 1943, Kajan vive in una fattoria con la famiglia e con suo nonno Betim nella campagna albanese. I suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti. L’esistenza di Kajan scorre in qualche modo al riparo dalle atrocità belliche, fino a che un giorno un disertore tedesco di nome Cornelius bussa alla loro porta, cercando rifugio. Il soldato è un abile pianista e il piccolo Kajan decide di approfittarne per imparare. Si rivela un allievo disciplinato e talentuoso e sviluppa un rapporto di affetto viscerale con il soldato. Poco prima della resa dei tedeschi, una truppa di nazisti invade la fattoria. I tre sentono gli spari, nascosti in una botola sotterranea. La tensione cresce fino a quando i tedeschi non scoprono il nascondiglio: è lì che Cornelius esce fuori senza esitazione e ancora una volta, uccidendo i suoi connazionali, salva la vita di Kajan. Betim, però, è rimasto mortalmente ferito. È la notte della liberazione dell’Albania. Cornelius ha la possibilità di tornare in Germania con l’aiuto di Selie, la madre di Kajan, leader di un comando di partigiani. Quindici anni dopo, Kajan è uno stimato professore di musica. Ama, ricambiato, una sua alunna, Elizabeta. Ma c’è un problema, Elizabeta è la figlia di un traditore. Per Kajan sta per iniziare una nuova guerra.



