Domani il Think Local Day, giornata per sostenere realtà locali

(ANSA) – MILANO, 22 OTT – In tutta Italia, sabato 23

settembre si celebra il Think Local Day, giornata nazionale

dedicata alla prossimità locale, promossa dal Think Thank

eroiNORMALI. Tanti gli appuntamenti in programma da Nord a Sud

per sensibilizzare sull’importanza della condivisione basata

sull’appartenenza territoriale che, se messa in rete, crea

immediatamente valore.

Dalla bottega storica al sito culturale, dal prodotto tipico

alla locale associazione di volontariato: Think LocaL significa

connettersi con tutte le realtà del proprio quartiere, vivere la

cultura di prossimità senza darla per scontata, valorizzare e

rilanciare l’economia limitrofa, donare una parte del proprio

tempo alla comunità, adottare la logica di prossimità per una

sostenibilità ambientale percorribile.

Grazie al contributo e il patrocinio della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, dei comuni e della associazioni dei

commercianti e degli artigiani di tante città d’Italia, le

iniziative sul territorio saranno numerose. In tante città sarà

possibile, attraverso la lettura di un semplice QR Code

sensibilizzare la collettività sui gesti che possono valorizzare

il nostro patrimonio attraverso un piccolo ma significativo

contributo. Il QR Code del Think LocaL ricoprirà i marciapiedi

del centro storico di Firenze, potrà essere visualizzato sugli

schermi delle edicole di Milano e sarà esposto sulle vetrine di

tantissime città da Como a Catania, da Milano a Napoli. Basterà

scansionare il QR Code e scoprire come poter fare qualcosa per

il proprio quartiere, il proprio territorio, “Erroneamente abbiamo inteso l’utilizzo del digitale al fine

di creare un mondo parallelo, attratti dal fascino della non

distanza, del contatto infinito – spiega Massimiliano Molese,

ideatore e fondatore di eroiNORMALI – perdendo il significato

originario di qualsiasi innovazione tecnologica: abilitare un

processo per renderlo più semplice, fruibile, immediato. Ecco

questo è il nostro messaggio: vivere consapevolmente la

prossimità locale utilizzando il digitale come mezzo abilitante

per semplificare l’accesso al valore che ci circonda: il nostro

quartiere, la nostra città”. (ANSA).



