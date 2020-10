Si informa la cittadinanza che domani mattina, per motivo organizzativi, l’accesso “storico” all’Ospedale “Santa Maria delle Croci, di via Missiroli 10, sarà chiuso per motivi organizzativi fino alle ore 10:30. Restano ovviamente aperti tutti gli altri accessi. Ci si scusa per il disagio.

