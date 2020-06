Riapre domani il pronto soccorso dell’ospedale di Codogno, che fu chiuso lo scorso 21 febbraio dopo il ricovero del cosiddetto ‘paziente 1’, il primo caso di coronavirus in Italia. Domani la riapertura, salvo inconvenienti dell’ultimo minuto. In queste ore si sta completando l’organizzazione della struttura, tenendo conto soprattutto delle misure anti-Covid che dovranno essere applicate come il distanziamento tra i malati.



