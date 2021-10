Domani X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi

Condividi l'articolo









ROMA – Martedì 26 ottobre 2021 si svolgerà a Roma la X Conferenza Italia – America Latina e Caraibi, intitolata “People, Planet, Prosperity. Il futuro di un partenariato antico”. Alla Conferenza parteciperanno il Ministro Di Maio, Ministri e Vice Ministri dei Paesi latinoamericani e caraibici, oltre ai rappresentanti di Organismi internazionali regionali.

Si tratta, sottolinea in una nota la Farnesina, di un appuntamento che rappresenta un momento di sintesi dei rapporti dell’Italia con un’area di interesse strategico per il nostro Paese in virtù di profondi legami storici, sociali, politici ed economici, delle affinità culturali e della comunanza di valori.

Quest’anno la Conferenza si inserisce nel quadro della Presidenza italiana del G20, ricalcandone le priorità: la promozione di politiche inclusive e incentrate sulle persone, la protezione ambientale, una crescita economica sostenibile.

La Conferenza è organizzata dalla Farnesina in stretta collaborazione con l’IILA, l’Istituto Italo-Latino Americano, l’organizzazione internazionale che dal 1966 riunisce l’Italia e i Paesi della regione e promuove i reciproci rapporti in un ampio e crescente spettro di collaborazione.

Lunedì 25 ottobre alle 17.30 avrà luogo un Evento Speciale di presentazione degli esiti del Programma Falcone – Borsellino di assistenza tecnica internazionale in materia di cultura della legalità e contrasto alla corruzione ed al crimine transnazionale organizzato, al quale interverranno il Ministro degli Esteri Di Maio, la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, e la Vice Ministra agli Affari Esteri, Marina Sereni, oltre a Ministri ed autorità giudiziarie latinoamericane, al Procuratore Nazionale Antimafia e ad esponenti della società civile.

Tale iniziativa, rivolta, attraverso l’IILA, all’intero continente latino americano ed ai Paesi Caraibici, costituisce la punta più avanzata della capacity building italiana in questa materia. La metodologia sperimentata dalle nostre istituzioni in questo campo viene considerata una best practice sul piano globale.

I lavori della X Conferenza si apriranno martedì 26 ottobre alle 9.30 con la sessione plenaria inaugurale in cui interverrà il Ministro Di Maio. Ai lavori della Conferenza interverrà anche la Vice Ministra Sereni.

Dopo la sessione plenaria, si svolgeranno in simultanea tre panel tematici interattivi, cui prenderanno parte i rappresentanti dei Paesi e degli Organismi internazionali partecipanti per approfondire e declinare i tre filoni prioritari del G20 in chiave di “ripartenza”. Per il tema “People” si discuterà della necessità di ripartire dalla coesione sociale, mettendo le persone al centro della ripresa e affrontando le diseguaglianze che la pandemia ha aggravato, in particolare quella di genere; il tema “Planet” verrà trattato dal punto di vista delle affinità delle sfide che devono affrontare paesi che si affacciano sul mare e dal mare e dal clima devono ripartire, ponendo le città rivierasche e portuali al centro della ripresa; infine, sotto il tema “Prosperity” si discuterà della ripartenza in chiave di sostenibilità con al centro l’economia circolare e la transizione energetica.

I lavori si chiuderanno con una sessione plenaria finale.



