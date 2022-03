Domenica 27 Marzo il WWF Rimini effettua un’escursione nella zona di San Marino, la partenza è da Montecchio, parcheggio campo sportivo Fonte dell’Ovo, si risale il sentiero che porta ai piedi del centro storico, qui percorrendo un tratto di Via Voltone si raggiunge il sentiero della Rupe, percorrendolo si arriva a Borgo Maggiore, da qui si percorre un tratto della vecchia ferrovia con tratti di galleria per raggiungere il bosco, le cascatelle e i mulini di Canepa per ritorno a Montecchio. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 11 Km e un dislivello di 650 m Tempo 56h. Tempo 6 h. Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d’acqua, viaggio con mezzi propri. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologiche.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione al WWF che si può effettuare il giorno stesso.

L’iscrizione ha una validità di 12 mesi senza altri costi aggiuntivi per le prossime camminate.

Prenotazione obbligatoria chiamando o tramite WhatsApp al 331 4180104 Chiti Stefano.

L’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19:

Si raccomanda di portare durante l’escursione mascherina, guanti e gel disinfettante

Mantenimento del distanziamento di 2 metri durante l’attività

Il numero di partecipanti sarà limitato

Attenersi alle norme anche negli spostamenti per raggiungere i ritrovi e rientrare alle abitazioni

Non potrà partecipare chi ha una temperatura corporea superiore ai 37,5° o chi presenti sintomi influenzali