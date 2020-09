Domenica mattina chiusa Autobrennero

(ANSA) – BOLZANO, 25 SET – A causa del disinnesco di un

ordigno bellico domenica mattina a Bolzano l’Autostrada del

Brennero ha disposto il blocco della circolazione in entrambe le

direzioni di marcia a partire dalle ore 9:15 fino al

completamento dell’intervento da parte degli artificieri. A

causa dell’assenza di percorsi alternativi, vista la contestuale

chiusura della SS12 e della viabilità cittadina, durante il

blocco della circolazione i veicoli presenti in A22 saranno

incolonnati lungo la carreggiata autostradale.

Gli utenti della A22 sono pregati di non prevedere – tra le

ore 9:00 e indicativamente le ore 11:30 – spostamenti lungo

l’autostrada del Brennero tra le stazioni autostradali di

Chiusa-Val Gardena e Egna-Ora in entrambi i sensi di marcia e di

prestare comunque attenzione alle ulteriori comunicazioni che

verranno trasmesse durante le operazioni attraverso i pannelli a

messaggio variabile. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte