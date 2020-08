Dominio Sullivan all’English Championship

(ANSA) – ROMA, 08 AGO – Dominio assoluto di Andy Sullivan

nell’English Championship, torneo dell’European Tour di golf. A

Ware (Inghilterra) nel “moving day” del terzo evento della “UK

Swing” – in scena a porte chiuse – il britannico con un parziale

di 64 (-7) su un totale di 192 (-21) ha avvicinato il quarto

successo sul circuito. Ad un giro dal termine il 33enne di

Nuneaton vanta cinque colpi di vantaggio sul connazionale Steven

Brown, secondo con 197 (-16).

A secco di vittorie dall’ottobre 2015 (Portugal Masters), a

distanza di cinque anni dall’ultima volta Sullivan è pronto a

calare il poker di trionfi.

Derby “british” nell’English Championship, con i sudafricani

Dean Burmester e Brandon Stone che, insieme allo spagnolo Adrian

Otaegui – tutti 3/i con 198 (-15) – puntano a inserirsi nella

lotta al titolo.

Speranze nulle per gli altri avversari. Rasmus Hojgaard, tra i

favoriti della vigilia, è 16/o (201, -12). Rimonta l’azzurro

Andrea Pavan, da 43/o a 28/o (203, -10). Mentre Renato Paratore

è 40/o (205, -8) e precede in classifica Lorenzo Gagli, 50/o

(206, -7) come Thorbjorn Olesen.

Sullivan per interrompere un digiuno lungo cinque anni, Brown

per tentare l’impresa. All’English Championship è sfida tra

padroni di casa in un evento fondamentale anche per la

qualificazione allo US Open 2020 (17-20 settembre a Mamaroneck,

New York). (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte