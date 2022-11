Dominio Zemmer, il Campionato Nazionale Open è suo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – L’82/a edizione del Campionato

Nazionale Open va ad Aron Zemmer che al Golf Nazionale di Sutri

(Viterbo) ha dominato la scena. Successo wire-to-wire per il

32enne di Bolzano. In testa dal primo al quarto round, si è

imposto con un totale di 278 (67 70 67 74, -10), staccando di

sette colpi il giovane amateur Tommaso Rossin, 2/o con 285 (-3)

davanti a Cristiano Terragni, terzo con 286 (-2).

Nell’ultimo torneo dell’Italian Pro Tour 2022 – il circuito

di gare nazionali e internazionali della Federgolf – lo

spettacolo non è certo mancato. Francesco Testa, 9/o con 289

(+1) al pari, tra gli altri, di Jacopo Vecchi Fossa (vincitore

della competizione nel 2018 e nel 2021), ha realizzato una “hole

in one” nel terzo giro (alla buca 9, par 3, di 150 metri)

utilizzando un ferro 9.

Non c’è stata storia nella Coverciano del green. Il successo

ha fruttato a Zemmer 7.250 euro a fronte di un montepremi

complessivo di 50.000. Tre anni dopo l’ultima volta, il

bolzanino ha ritrovato la vittoria dopo aver fatto suo, nel

2019, lo “Stage 2” della Qualifying School dell’allora European

Tour (oggi DP World Tour). (ANSA).



