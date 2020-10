Don Matteo in libreria con “le indagini più emozionanti”

“DON MATTEO. LE MIE INDAGINI PIÙ EMOZIONANTI”- TRATTO DALLA SERIE TV PRODOTTA DA LUX VIDE -RAI FICTION (edito da RAI LIBRI, euro 18).

Il prete-detective in bicicletta più amato della tv interpretato da Terence Hill fa un percorso inverso, dal piccolo schermo diventa un romanzo: ‘Don Matteo. Le mie indagini più emozionanti’, in libreria e negli store digitali dal 22 ottobre.

Tratto dalla serie tv, il progetto editoriale è edito da Rai Libri.

“Le regole di base per un buon detective e per un buon prete sono le stesse: ascoltare e prestare attenzione. Solo così si arriva alla verità, nella vita come nei libri gialli. Possono sembrare letture leggere e, a volte lo sono, ma c’è dentro anche tanta umanità, c’è tutto il dramma di scelte sbagliate e la speranza di poter costruire qualcosa sulle macerie che ci si è lasciati dietro”.

Sacerdote della parrocchia di San Giovanni a Gubbio e in seguito della parrocchia di Santa Eufemia a Spoleto, don Matteo (magistralmente interpretato nella serie tv dall’amatissimo Terence Hill) è un investigatore molto speciale, o meglio, un prete-detective, come si definisce lui. I casi legali e criminali che avvengono nella sua comunità lo chiamano in causa spesso, ma don Matteo, complici anche l’amicizia e la collaborazione con il maresciallo dei carabinieri Nino Cecchini (interpretato dal bravo e simpatico Nino Frassica), riesce a risolverli grazie a un indizio decisivo, che arriva molto spesso per intuizione innata e per la sua ampia conoscenza dell’animo umano. Queste doti si accompagnano alla gentilezza e alla disponibilità, ma soprattutto alla grande comprensione verso tutte le persone coinvolte nelle indagini, anche nei confronti degli assassini. In questo libro, il nostro prete-detective ha voluto raccogliere i tre casi che lo hanno più appassionato, sul piano emotivo e su quello investigativo.

Per Matilde Bernabei, presidente Lux Vide, e Luca Bernabei, ad Lux Vide, “ciò che rende straordinario Don Matteo è che è un detective dell’anima. Non cerca semplicemente un colpevole da arrestare ma una persona da salvare. Per questo l’Italia lo ama e amerà questi libri”. (ANSA).



