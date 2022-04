Don Matteo, l’ultima apparizione di Terence Hill nella 13/a stagione – VIDEO

Condividi l'articolo

Ultime scene di Don Matteo per Terence Hill, nelle puntate – in onda il 21 aprile su Rai1 – della tredicesima, ma non necessariamente ultima stagione in cui si potrà vefere in azione il prete più amato della televisione, perché, come dichiarato anche da Raoul Bova, “nella fiction tutto è possibile”. In attesa dell’ultimo saluto di Terence Hill ad uno dei personaggi più iconici della tv italiana, ma nella speranza di un suo ritorno, ecco qualche immagine in anteprima.

Nel cast Terence Hill nel ruolo di “Don Matteo”, Raoul Bova nel ruolo di “Don Massimo”, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta ed inoltre Francesco Scali, Pamela Villoresi, Emma Valenti, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata, Aurora Menenti, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli e Francesco Castiglione. La regia è affidata a Francesco Vicario, Luca Brignone e Riccardo Donna. Don Matteo 13 – è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte