Donna ferita a colpi di pistola, fermato il compagno

(ANSA) – TORINO, 01 APR – Una donna è stata ferita a colpi

d’arma da fuoco questa mattina a Torino. Al momento non si

conoscono le sue condizioni. E’ accaduto in via Domodossola. A

quanto si apprende a sparare sarebbe stato il compagno, che è

stato fermato dalla polizia. Sulla vicenda indagano gli

investigatori della Squadra Mobile della Questura.

La donna, che dalle prime informazioni non sarebbe italiana,

è stata ferita alle gambe. Soccorsa dal 118, è stata trasportata

in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco. A quanto si apprende

la donna è stata colpita in strada, in via Domodossola

all’altezza del numero civico 7. L’uomo che ha fatto fuoco si

sarebbe consegnato alla polizia. Sul posto sono in corso i

rilievi della Scientifica. (ANSA).



